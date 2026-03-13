KIB-TEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI UZUN: “GAZİMAĞUSA ŞUBE BİNASI İÇİN HAZIRLIKLAR HIZLANDIRILDI”
İçeriği Görüntüle
Genel Tarım Sigortası Fonu, küçükbaş hayvanları "mavi dil" hastalığından zarar gören üreticilere, Ocak ve Şubat 2026 dönemine ait tazminat ödemelerinin yapıldığını duyurdu.
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman konuyla ilgili açıklamasında, hayvanları zarar gören 18 üreticiye, 46 küçükbaş hayvan vakası için toplam 546 bin 240 TL tazminat ödendiğini belirtti.
Kızılduman, üreticilerin tazminat ödemelerinin Kooperatif Merkez Bankası’ndan yapıldığını vurguladı.