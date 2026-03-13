İncelemeler sırasında alanın mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Uzun, inşaat sürecinin gecikmemesi adına gerekli hazırlıkların ihale süreci tamamlanmadan önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun, saha içerisinde bulunan kullanılmaz hurda malzemelerin ihaleye çıkılarak en kısa sürede kaldırılması ve alanın temizlenmesi için Gazimağusa Şubesi yetkilileri ile görüşerek, ihale sürecinin tamamlanmasının hemen ardından inşaat çalışmalarının başlayabilmesi için gerekli tüm hazırlıkların hızlandırılmasını istedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Uzun ayrıca, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına engel teşkil edebilecek tüm faktörlerin ortadan kaldırılması için çalışmaların süratle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Gazimağusa’da yapılması planlanan yeni şube binası ile birlikte KIB-TEK’in bölgedeki hizmet altyapısının daha da güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.