Bu kapsamda, Mesarya bölgesinde daha önce birçok okul ve kulübe destek sağlayan Prof. Dr. Ahmet Bayar tarafından temin edilen tansiyon aletleri, Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

Bağışı kabul eden Bakan Dinçyürek, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı koyan her adımın kıymetli olduğunu belirterek, yapılan desteğin ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerinde kullanılacağını ifade etti. Dinçyürek, merhum eski belediye başkanı Hüseyin Beyar gibi Prof. Dr. Ahmet Bayar’ın da halk sağlığına duyarlılıkla yaklaştığını söyledi.