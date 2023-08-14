Sağlık Bakanlığı görevini devralan Hakan Dinçyürek, bakanlık görevi süresince temel amacının hasta memnuniyeti ve sağlığı daha da ileriye taşımak olacağını belirterek, açıklamalarda bulundu.

Bakan Dinçyürek, “Değerli halkımız, devlette görevler geçici bir bayrak yarışıdır. Öncelikle son yıllarda, zorlu bir dönemde hizmet veren tüm bakan arkadaşlarıma ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Ekibimle birlikte görev süresince hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız” açıklamasını yapan Dinçyürek, en önemli hedeflerinin hasta memnuniyetini yükselterek halka en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak olacağını vurguladı.

Bakan Dinçyürek, “Sağlıktaki sistemi iyileştirmek, bakanlığa bağlı hastane ve sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesiyle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerini önemseyerek daha kolay ulaşılır, hasta odaklı çalışmalar yapmakta kararlıyız” dedi.

“Aynı zamanda uzun yıllar sağlıkta hizmet veren biri olarak sağlığı bir bütün olarak gördüğümü belirtmek isterim” diyen Dinçyürek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu süreçte sağlıkta yer alan ilgili paydaşların görüş ve önerilerini dikkate alarak, her zaman diyalog yolu ile ilerleyeceğimi vurgular, atacağımız tüm adımların halkımızın daha iyi bir sağlık hizmeti alması için olacağını belirtir, sevgi ve saygılarımı sunarım.”