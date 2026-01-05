Asgari Ücret Tespiti çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısı 7 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son verilerle birlikte asgari ücret tespit sürecinde önemli bir göstergenin daha netleştiğini belirtti. Buna göre, son 6 aylık dönemi kapsayan hayat pahalılığı oranı yüzde 21,66 olarak açıklandı. Bir önceki altı aylık hayat pahalılığı oranına göre ise yüzde 3,87’lik bir artış gerçekleşti.

Bakan Hasipoğlu, asgari ücret belirlenirken bu verilerin önemli bir dayanak olacağını vurgulayarak, işçi ve işveren temsilcileriyle yapılacak toplantılar sonucunda en kısa sürede uzlaşıya varılmasının hedeflendiğini ifade etti. Hasipoğlu, amaçlarının emekçilerin alın terinin karşılığını adil bir şekilde yansıtan asgari ücreti belirlemek olduğunu kaydetti.