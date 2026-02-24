Yüksek İdare Mahkemesi Salonu’nda yer alan ziyarete Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın yanı sıra, Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ile Birliğin Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan temsilcileri katıldı.

Hukuki iş birliği ve arabuluculuk alanındaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette ilk sözü alan Barolar Birliği Başkanı Esendağlı ilk kez KKTC’de bulunan heyet üyelerine Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ı tanıtarak, KKTC’nin yargı sistemi hakkında bilgi verdi.

Birliğin, tüm üye ülkelerin temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a ziyaret gerçekleştirmek için KKTC’de olduğunu belirten Esendağlı, heyete teşekkür etti.

-Özerdağ: “İletişim ve dayanışma büyük önem taşıyor”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türk Dünyası Arabulucular Birliği’ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Dünyası Teşkilatı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birçok kurumuyla yakın temas kurduğunu, bu iletişim ve dayanışmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın, iş birliği içinde değerli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Özerdağ, Türk Dünyası Arabulucular Birliği’nin tecrübelerini ve bilgilerini KKTC’yle paylaştığını vurguladı.

Çalışmalar konusunda bilgilendirildiğini de söyleyen Bertan Özerdağ, “Hukuk alanında faaliyette bulunan profesyoneller olarak alternatif çözüm yöntemlerinin hukukun bir parçası olduğu, yargılama süreçlerinin önemli bir parçası olarak bütün dünyada uygulanmakta olduğunu gözlemlemekteyiz.” dedi.

Özerdağ, bu konuda yapılan çalışmaların yargılama süreçlerine katkı koyacağını belirterek, sadece hukuk alanında yapılacak çalışmalar yanında Türk Dünyası Arabulucular Birliği aracılığıyla, kardeş ülkelerde hukuk alanında faaliyet gösteren ve çalışma yapan profesyoneller ile avukatlarla diyalog kurulmasının ilave bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Birliğin sadece arabuluculuk konusunda değil KKTC’nin tanıtımı konusunda da katkı yaptığını vurgulayan Özerdağ, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’ya organizasyon için teşekkür ederek, ülkenin, “alternatif çözüm yöntemlerinin merkezi haline gelen bir coğrafya olması” temennisinde bulundu.

-Erikel: “Lefkoşa’yı bir arabuluculuk merkezi yapmak istiyoruz”

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ise, Birliğin çalışmalarının dünya hukuk tarihi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Birlik çalışmaları ve yapısı ile ilgili bilgi veren Erikel, Barolar Birliği'nde Hasan Esendağlı ile “Arabuluculuk Kanunu” için taslak hazırladıklarını kaydetti. Erikel, taslağın yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

KKTC ile ilgili hedeflerinden söz eden Erikel, kurulacak olan “Avukat Rauf Raif Denktaş Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü”nün bir marka haline geleceğini belirterek, “Kıbrıs Adası'nı, Lefkoşa’yı bir arabuluculuk-hukuk uyuşmazlık çözüm merkezi yapmak istiyoruz.” dedi.

Erikel, Singapur'u örnek göstererek, Kıbrıs’ın, dünyanın her yerine aynı mesafe uzaklıkta olduğunu vurguladı. Arabuluculuk çalışmalarıyla ilgili işleyiş, başvuru ve süreçleri anlatan Erikel, “Belli bir ekonomik büyüklükteki, dünya modüllü ve yüz yüze uyuşmazlıkları, Kıbrıs’ta çözmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Birliğin bölge temsilcileri, Kazakistan’tan Jandilda Yakupov; Özbekistan’dan Ulugmurat Ernazarov; Kırgızistan’dan Zarina Aidaralieva, Azerbaycan’dan Sima Yaqubova ve Türkiye’den Fatma Serpil Akdeniz söz alarak memnuniyetlerini dile getirdiler.

Ziyarette daha sonra Birlik kapsamında çalışma yürüten akademisyenler, çalışmalar hakkında kısaca bilgi verdi. Ziyaret, hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekilerek tamamlandı.