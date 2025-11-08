Bakan Hasipoğlu, ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Erkol’un bakımının her gün bakımevi çalışanları tarafından sürdürüldüğünü, hemşirelere de düzenli olarak bilgi verildiğini belirtti. “Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak süreci yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı kontrolünde hastamız gayet iyi bir şekilde bakılıyor. Hafta sonu da ziyaretlerimize devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özel bakım merkezleri ile özel huzurevleri yasa tasarısı şu anda Cumhuriyet Meclisi İdare ve Sağlık Komitesi’nde görüşülüyor. Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde bakanlık olarak geniş yetki ve denetim hakkına sahip olacağız.” dedi.

Bakan Hasipoğlu ayrıca, uzun süredir atıl durumda bulunan Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nin yeniden halkın hizmetine sunulması amacıyla çalışmaların başlatıldığını da açıkladı. “Yaşlılarımızın huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu bakımevinin yetki ve sorumluluğunu üzerimize almak öncelikli hedefimizdir.” şeklinde konuştu.