Üstel, 2026 yılının ilk yarısı için açıklanan yüzde 21,66 oranındaki hayat pahalılığı farkının, engelli nakdi yardımlarına eksiksiz şekilde yansıtıldığını duyurdu.

“Sosyal devleti slogan değil, icraat olarak görüyoruz”

Hükümete geldikleri günden bu yana sosyal devlet anlayışını bir slogan olarak değil, vatandaşın hayatına dokunan somut adımlar olarak ele aldıklarını vurgulayan Üstel, “Bugün bir kez daha bunun gereğini yerine getiriyoruz” dedi.

5 bin 855 kişi yararlanacak

Üstel, hazırlanan “Engelli Nakdi Yardımı Alan Hak Sahiplerinin Asgari Ücret Oranı ile Hayat Pahalılığı Oranı Arasındaki Eksik Kalan Farkın Giderilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile hayat pahalılığı farkının engelli nakdi yardımlarına yansıtıldığını belirterek, bu uygulamadan 5 bin 855 vatandaşın yararlanacağını açıkladı.

6 ay boyunca ek ödeme

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin enflasyon karşısında mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Üstel, yasa gücünde kararnameyle engelli nakdi yardımı alan tüm hak sahiplerine 6 ay boyunca ek ödeme yapılacağını söyledi.

Engelli maaşları yükseltildi

Yapılan düzenleme kapsamında:

En yüksek engelli maaşı 62.292 TL’ye , Ustalık ve Kalfalık Belgesi Yazılı Sınavları, 25 Şubat Salı günü yapılacak İçeriği Görüntüle

En düşük engelli maaşı ise 31.146 TL’ye yükseltildi.

Üstel, düzenlemenin 6 aylık süre içerisinde yeni hak sahibi olacak kişileri de kapsayacağını vurguladı.

“Kimseyi geride bırakmayan devlet anlayışı”

Sosyal devlet anlayışlarının yalnızca yardımlarla sınırlı olmadığını dile getiren Üstel, engelli bireyleri sosyal hayatın kıyısında değil, kamunun merkezinde görmeye inandıklarını belirtti. Üstel, 25 yılı aşkın bir sürenin ardından kamuya engelli istihdamını da hayata geçiren hükümet olduklarını hatırlattı.

“Sosyal devleti lafla değil, icraatla büyütüyoruz”

Göreve geldikleri günden bu yana yıllardır ertelenen birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başbakan Üstel, “Bu düzenleme, hiçbir vatandaşımızın yalnız bırakılmayacağının açık göstergesidir. Biz sosyal devleti lafla değil, icraatla büyüten bir hükümetiz ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.