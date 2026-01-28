Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının “Kayıt Yapılmadan, Belge ve Yıllık İzin Alınmadan Emlakçılık Yapmak” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Emlakçılar Birliği tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu zanlının Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir şirket adı altında XEGARA TLD. ismi ile emlakçılık faaliyetleri yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının 5 Nisan 2023 tarihinde de aynı suçtan tutuklanıp, teminata bağlandığını kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını, zanlının Lübnan ve Alman vatandaşı olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.