Belediye’den verilen bilgiye göre, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini kapsayan protokol, Kasım 2023 tarihinde imzalanarak, sahada uygulandı ve olumlu sonuçlar alındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen arasında yeniden imzalanarak yürürlüğe giren protokolle, gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarına uyumun artırılması, gıda güvenliği bilincinin geliştirilmesi ve denetim süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde Gazimağusa Belediyesi zabıta personeline yönelik hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri düzenlenecek, KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından teknik rehberlik ve saha gözlemleri gerçekleştirilecek. Yapılan gözlemler doğrultusunda işletmelere yol gösterici nitelikte geri bildirimler sunulacak.

Bir yıl geçerli olacak protokol süresi boyunca taraflar, gıda güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve halk sağlığının korunmasına yönelik iş birliğini sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.