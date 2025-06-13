Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 10 Haziran’da Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili açıkladığı kararı değerlendiren Oğuz, kararın ardından hem hukuki süreci hem de KKTC’nin mevcut pozisyonunu kamuoyuna aktardı.

“Karar bir uyarıdır; zafer değil, mağlubiyet de değil”

Kararın, Avrupa Konseyi’nde TMK ile ilgili yapılacak oylama öncesinde açıklanmasının dikkat çekici olduğunu belirten Oğuz, ilk etapta bazı çevrelerde endişe yaratmasına rağmen kararın detaylı incelendiğinde ne zafer ne de mağlubiyet anlamı taşıdığını söyledi. “Güney Kıbrıs da bu karardan memnun değildir çünkü TMK’nın etkisizleştirilmesi yönünde çaba sarf ediyorlar. Ancak mahkeme, TMK’nın halen etkin bir iç hukuk yolu olduğunu net şekilde ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

“Uyarı var, gereğini yapacağız”

Kararda bazı noktaların uyarı niteliğinde olduğuna dikkat çeken Oğuz, özellikle dava süreçlerinin uzamasının eleştiri konusu yapıldığını ve bu durumu bir “ev ödevi” olarak gördüklerini söyledi. “2010’dan beri süren davaların sonuçlanmaması bir eksikliktir. Ancak bu, sistemin çöktüğü anlamına gelmez” dedi.

“Dosya sayısı hızla arttı”

İçişleri Bakanı Oğuz, göreve geldiğinde TMK’da ayda ortalama 20 dosya görüşüldüğünü, bugün bu sayının 70-80’lere ulaştığını belirtti. Bakanlık bünyesindeki Tapu Daireleri ile TMK Birimi’nin koordineli çalıştığını ifade eden Oğuz, “Arkadaşlarımızın özverili çalışması sayesinde bu artışı yakaladık” diyerek süreci yürüten personele teşekkür etti.

“Fon oluşturuldu, ödemeler yapıldı”

Hükümetin yabancılara mal satışından elde edilen gelirlerle özel bir fon oluşturduğunu açıklayan Oğuz, bu fondan Merkez Bankası üzerinden TMK’ya kaynak aktarıldığını kaydetti. Oğuz’un açıklamasına göre, 25 Nisan 2022’den bu yana TMK tarafından 87 milyon 470 bin Sterlin tutarında tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

“8000 başvuru, süreçler sürüyor”

Bugüne kadar TMK’ya yaklaşık 8 bin başvuru yapıldığını belirten Bakan Oğuz, 2021 Aralık ayına kadar sonuçlanan dosyaların ödemelerinin tamamlandığını söyledi. TMK kurulmadan önce açılmış davaların ise halen mahkeme sürecinde olduğuna işaret etti.

“Strazburg temasları önemliydi”

TMK Başkanı Növber Ferit Veçhi’nin geçtiğimiz hafta Strazburg’da gerçekleştirdiği temaslara da değinen Oğuz, TMK’nın uluslararası alandaki işleyişine dair bilgi paylaşımının sürdüğünü belirtti.