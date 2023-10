Kabulde Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.



NAİMOĞULLARI



Kabulde konuşan Mustafa Naimoğulları hayvan üreticilerinin tarımsal arazi noktasındaki sıkıntıları aktararak ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. Naimoğulları, hayvancıların sıkıntılarını Tarım Bakanına da aktardıklarını ve bu yönde bazı talepleri olduğuna vurgu yaparak, beklentilerinin hayata geçmemesi halinde tepkilerini yine gündeme taşıyacaklarını söyledi.

Hayvancıların beklentilerini aktarmak için İçişleri Bakanlığını ziyaret ettiklerini ifade eden Naimoğulları, tarımsal arazi edinebilme noktasında bazı sorunlar yaşandığını da aktardı.



Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı konuşmada, zaman zaman olumsuzlukların yaşandığını ancak yaşanılan sorunların sadece ilgili bakanlıkların uhdesinde olmadığını, hükümetin de sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.





OĞUZ



İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile gönül bağlarının olduğunu ve geçmiş bakanlık döneminde çalışmaları uzlaşı sağlayarak sürdürdüklerini hatırlattı. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğime vurgu yapan Oğuz, bu zorluğun artmamasını temenni etti.



Geçmiş dönemlerde sektörün sorunlarını iyi niyet çerçevesinde çözmeye çalıştıklarını ve yönde birçok sorunun çözülmesini sağladıklarını dile getiren Bakan Oğuz, bundan sonraki süreçte de üreticinin yanında olmaya, ellerindeki imkanlar dahilinde desteklerinin devam edeceğini söyledi.



Ülkede tarımsal arazilerin kiralanmasının İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu ifade eden Oğuz, tarımsal faaliyetin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak “Ülkedeki her karış toprağın üretilmesi, ekim yapılması gerekiyor. Bu çerçevede hükümet politikası olmak zorundadır. Bir gıdanın soframıza ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Hayvancılarımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar benim her zaman gönül dostum olmaya devam edecektir.” dedi.



Oğuz, her sektörün sıkıntılarını dile getirme hakkı olduğunu vurgulayarak tamamladı.