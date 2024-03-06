Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonun zaman ve kararlılık gerektirdiğini belirtti.



Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.



TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."