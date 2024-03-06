Alithia gazetesi, Ukraynalı kadının Güney Kıbrıs’a AB ülkeleri üzerinden gidip geldiğini ve her gidiş gelişinde, valizler dolusu para getirip götürdüğünü kaydederken, toplam 15 kez yaptığı seyahatlerde getirip götürdüğü paralarla ilgili soruşturanın sürdüğünü yazdı.

Gazete, kadının polise, kapkaççılara kaptırdığı parayla ilgili verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu, ne sakladığının araştırıldığını, ayrıca kadının polisle iş birliği yapmayı reddettiğini kaydetti.

Haberde, son bir yıl içerisinde kadınla birlikte en az 10 kişinin daha, aynı güzergahı kullanarak nakit olarak milyonlarca euroyu getirip götürdüğü ifade edildi.