RİSK PRİMLERİ DÜŞTÜ"

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Ülkemizin risk primini gösteren CDS, Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye'nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi." dedi.

"TL'DE KAN KAYBI DURDU"

Türk lirasındaki kan kaybının da durduğunu belirten Şimşek, "Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9'a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi." değerlendirmesinde bulundu.

NOT GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞİYOR

Standard & Poor's ve Fitch'ten gelen olumlu haberlere dikkat çeken Şimşek, "Not görünümümüz iyileşiyor. Standard & Poor's not görünümümüzü önce durağana, sonra pozitife yükseltti. Fitch ise negatiften durağana yükseltti." dedi.

"CARİ AÇIK AZALIYOR"

Ekonomide atılan adımlarla birlikte cari açığın azaldığını söyleyen Şimşek, "Yılın 2'inci çeyreği ile 3'üncü çeyreğini karşılaştırırsak, İç talebin büyümeye verdiği katkı 10.2 puandan, 8.5 puana düştü. Net dış talebin negatif katkısı da 6.3 puandan 2.6 puana düştü. Cari açık azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık eylül ayında mayısa göre 8.6 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi ve 51.7 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.

"KKM'DEN ÇIKIŞ OLUYOR"

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından da çıkış olduğunu belirten Şimşek, "Para politikasındaki normalleşmeyle TL getirileri artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos'ta 3.3 trilyon TL idi. 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2.7 trilyon TL'ye geriledi." değerlendirmesinde bulundu.



"REZERV EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI"



Brüt rezervlerin de arttığını açıklayan Şimşek, "Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı." dedi.

TASARRUF ÖNLEMLERİ

Kamuda tasaaruf önlemleri için de çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, "Vatandaşımız kamuda tasarruf da bekliyor. Bu konuda yoğun çaba içindeyiz. Bizim bakanlığımızda yurt dışı gezilerini yoğun şekilde inceliyoruz, gerekli mi, bir kişi gitse olur mu? Bu konularda da hassasiyet gösteriyoruz. En büyük tasarruf üretken alanlara kaynakların kanalize edilmesidir." açıklamasında bulundu.

TOGG'A İZİN

Kamudaya alıanacak taşıtlarda TOGG'u şart koştuklarını belirten Şimşek, "Kurumların planlanmış taşıt talepleri var. Örneğin 'taşıtım eski, yenilenmesi lazım' diye talepler geliyor. Onay verirken 'sadece yerli ve milli olan, kullanımı ucuz olan elektrikli TOGG'u alabilirsin' diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz. Muhtemelen mevcut daha pahalıdır, dizel ya da benzinlidir, gideri yüksektir. Bu konularda hassasız." dedi.