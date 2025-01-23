Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltında bulunuyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında otelin sahibi de bulunuyor.

BAKAN TUNÇ: İHMALİ OLANLAR YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Devam eden soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni bir açıklama geldi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Bakan Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Tunç, “İhmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

"YARGI MENSUPLARI HEDEF ALINIYOR"

Bakan Tunç konuşmasında son gelişmelere ilişkin mesajlar da verdi.

Son operasyonlar üzerinden yargı mensuplarının hedef alındığını ifade eden Bakan Tunç, yargı organlarının bağımsızlığını koruma kararlığından hiç kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini vurguladı.