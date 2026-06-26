Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, İttifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 7-8 Temmuz'da Türkiye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, davetli çok sayıda lidere, 100'e yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından, 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşunun akreditasyon başvurusunda bulunduğu zirve kapsamında 48 bin 841'i emniyet, 7 bin 447'si jandarma personeli olmak toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirilecek.

Ayrıca suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personel görev yapacak.

Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek.

Zirve, NATO Sekretaryası tarafından belirlenen standart bir şablon çerçevesinde düzenlenecek.

Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek ve NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek.

Toplantının sadece başlangıç aşamasında basına kısa süreli görüntü verilecek. Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak adına kısa bir açıklama yaparak zirvenin gündemine, tartışılacak başlıklara ve mevcut duruma ilişkin çerçeveyi ortaya koyacak.

İletişim Başkanlığının faaliyetleri

İletişim Başkanlığı, 36. NATO Zirvesi kapsamında medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek üzere bir NATO görev gücü oluşturdu.

Bu kapsamda yayıncı kuruluş TRT personeli dahil zirve alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında 350 olmak üzere toplamda 850 personel görev yapacak.

İletişim Başkanlığı koordinasyonu ve sorumluluğunda görev yapacak TRT, zirveyi 80 kamerayla 26 farklı noktadan tüm dünyaya yayımlayacak.

Medya merkezinde basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54'ü sabit olmak üzere 100'e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme tabelaları, 40 montaj odası, duyuru ve yayın ekranları ile buna ait tüm planlama ve altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütüldü.

Ankara'da zirve haftası boyunca, şehir genelinde toplam 4 bin 434 açık hava iletişim noktasında dört ayrı konseptte tanıtım yapılacak.

Zirve çerçevesinde, 7-8 Temmuz'da Ankara Palas'ta Münih Güvenlik Konferansı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde "NATO Allies in Ankara" programı düzenlenecek.

Zirveye katılım sağlayacak liderlere hediye edilmek, medya mensupları, diplomatlar ve üst düzey sivil-askeri devlet yetkililerine dağıtılmak üzere 3 yeni kitap hazırlanacak.

Zirve marjında düzenlenecek yan etkinlikler

Öte yandan 36. NATO Zirvesi marjında çok sayıda yan etkinlik de düzenlenecek.

Bu kapsamda, 28–29 Haziran tarihlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenterler Zirvesi, 6 Temmuz'da zirveye katılacak müttefiklerin daimi temsilcileri ve Ankara'daki büyükelçileri için gayriresmi davet ile SAM-Chatham House Çalıştayı, 7 Temmuz'da "NATO Ankara Summit Dialogues" başlıklı panel dizisi, 7-8 Temmuz tarihlerinde SETA-MSC "Allies at Ankara" başlıklı etkinlik ile Transatlantik Siyaset Planlamacılar Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecek.