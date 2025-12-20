Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni egemenlik temelinde güçlendirmek ve halkın haklı davasını her platformda kararlılıkla savunmak gerektiğini belirtti.

Hasipoğlu, 21-25 Aralık Şehitler Haftası mesajında, 1963’te başlayan ve Kanlı Noel olarak tarihe geçen sürecin, halkın yalnızca can güvenliğinin değil, temel haklarının ve siyasi iradesinin de hedef alındığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

21 Aralık Şehitler Haftası, Kıbrıs Türk halkının varlığına ve eşitlik mücadelesine yönelen saldırıların hafızamızda bıraktığı derin izleri bir kez daha hatırlama vesilesi olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “O günlerde verilen kayıplar, bugün hâlâ sürdürdüğümüz onurlu varoluş mücadelesinin temelini oluşturmuştur” dedi.

Haspoğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı, tüm baskılara, izolasyonlara ve ambargolara rağmen kendi iradesine sahip çıkmayı başarmış; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bu kararlılıkla yaşatmıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uzlaşmaz tutumu ve uluslararası alanda yaratılan çifte standartlar, Kıbrıs Türkü’nün neden hâlâ hak ettiği statüye ulaşamadığınının da en net ispatıdır. Bugün karşı karşıya olduğumuz siyasi ve ekonomik kısıtlamalar, mücadelenin geçmişte kalmadığını; farklı yöntemlerle devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu süreçte Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan sarsılmaz bağ, halkımız için yalnızca bir destek değil, tarihsel bir kader ortaklığı olmuştur. Zor zamanlarda gösterilen dayanışma, Kıbrıs Türk halkının ayakta kalmasında ve devlet bilincinin güçlenmesinde belirleyici rol oynamıştır. Bu bağın korunması ve daha da güçlendirilmesi, şehitlerimizin bıraktığı emanete sahip çıkmanın sorumluluğudur”

Oğuzhan Hasipoğlu, bugün herkese düşen görevin şehitlerin fedakârlıklarını yalnızca anmakla sınırlı bırakmadan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni egemenlik temelinde güçlendirmek, halkın haklı davasını her platformda kararlılıkla savunmak olduğunu belirtti. Hasipoğlu, “Bu bilinçle, özgürlüğümüz ve onurumuz uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.