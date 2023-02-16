-ÖZEL HABER

KKTC'de 15 gündür özellikle konutlarda kullanılan ev tipi tüp gaz eksikliği tavan yaptı.

Tüp dağıtıcıları bus sabah satmak için 10 TL fazladan tüp gazları tedarik ederken, satışı da 20 TL artı ile yapacaklar.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tüp gaza bir zam olmadığını iddia ediyor.

Gündem Kıbrıs'ın ulaştığı tüp gaz dağıtıcıları, 'bize 10 TL zamlı verdiler. Marketlere zamsız aynı fiyattan verdiler. Ortada ciddi bir problem var. Zam yoksa bize neden 10 TL zamlı olarak verdiler?' diye sorguluyor.



Vatandaşsa 15 gündür bulamadığı ev tipi tüp gazı tedarikçiden zamlı, marketlerden zamsız alıyor. Tedarikçiler yaşanan bu karmaşaya isyan etti.