Bakanlık, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan “öğrencilere muhaceret affı çıkarıldı” yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, Yabancılar ve Muhaceret Yasası altında çıkarılan İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün muafiyetleri düzenleyen 12. maddesinin 4. fıkrasından sonra eklenen yeni 5. fıkranın, eğitim işleriyle görevli bakanlığa kayıtlı ilk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören 18 yaşını doldurmamış yabancı öğrencileri kapsadığını belirtti.

Açıklamada, düzenlemenin gerekçesi ise şu şekilde aktarıldı:

“Eğitim öğretim yılının haziran ayında sona erip eylül ayında yeniden başlaması nedeniyle, yaz tatili sürecinde ülkede kalan ya da ülkeye giriş-çıkış yapan öğrencilerin, ikamet ve vize süreleri bakımından cezaya düşmesi sonucu yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu öğrencilerin yaz tatili dönemindeki hareketlilikleri nedeniyle idari ceza ile karşı karşıya kalmalarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.”

Bakanlık, kamuoyunda oluşan yanlış algının aksine, herhangi bir af düzenlemesi yapılmadığını, değişikliğin yalnızca 18 yaş altı yabancı öğrencileri kapsayan ve mağduriyetleri önlemeye yönelik teknik bir düzenleme olduğunu belirtti.