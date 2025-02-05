Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

PM Mimar, 15 Ocak 2025-4 Şubat 2025 tarihleri arasında Gönyeli'de M.A.’ya ait ikametgah içerisinde çocuklara bakıcılık yapan zanlının ikametgahın üst kat yatak odası elbise dolabı içerisinde çelik kilitsiz kasa içerisinde muhafaza edilen 123 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını, 28 bin TL,350 Euro nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının Gönyeli'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada 5 adet çeyrek altın, bir adet İngiliz lirası, bin 450 euro para tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler, kayıp emareler olduğunu kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.