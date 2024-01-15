-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

A'dan Z'ye her ürünün fiyatının arttığı ülkemizde, balık fiyatları da cep yakıyor.



Ada ülkesi olmamıza rağmen, balık fiyatlarının bir hayli yüksek olduğu ülkemizde vatandaşlar, balık yiyememekten şikayetçi.



Gündem Kıbrıs, 2 Şubat 2023 tarihindeki balık fiyatları ile Ocak 2024’teki balık fiyatlarını karşılaştırdı.

Yapılan karşılaştırma neticesinde balık fiyatlarında son bir yılda yüzde 50 ile yüzde 100 arası zam yapıldığı ortaya çıktı.