-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

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A'dan Z'ye her ürünün fiyatının arttığı ülkemizde, balık fiyatları da cep yakıyor. 


Ada ülkesi olmamıza rağmen, balık fiyatlarının bir hayli yüksek olduğu ülkemizde vatandaşlar, balık yiyememekten şikayetçi.


Gündem Kıbrıs, 2 Şubat 2023 tarihindeki balık fiyatları ile Ocak 2024’teki balık fiyatlarını karşılaştırdı. 
Yapılan karşılaştırma neticesinde balık fiyatlarında son bir yılda yüzde 50 ile yüzde 100 arası zam yapıldığı ortaya çıktı.

Şubat 2023 fiyatlar                          Ocak 2024 fiyatlar
Levrek çiftlik: 159 TL kilosu               260 TL kilosu
Levrek Deniz: 210 TL kilosu               320 TL kilosu
Çipura Çiftlik: 149 TL                           275 TL kilosu
Çipura Deniz : 170 TL kilosu               295 TL kilosu
Somon: 329 TL kilosu                          690 TL kilosu
Voppa: 120 TL kilosu                            179 TL kilosu