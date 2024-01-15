A'dan Z'ye her ürünün fiyatının arttığı ülkemizde, balık fiyatları da cep yakıyor.
Ada ülkesi olmamıza rağmen, balık fiyatlarının bir hayli yüksek olduğu ülkemizde vatandaşlar, balık yiyememekten şikayetçi.
Gündem Kıbrıs, 2 Şubat 2023 tarihindeki balık fiyatları ile Ocak 2024’teki balık fiyatlarını karşılaştırdı.
Yapılan karşılaştırma neticesinde balık fiyatlarında son bir yılda yüzde 50 ile yüzde 100 arası zam yapıldığı ortaya çıktı.
Şubat 2023 fiyatlar Ocak 2024 fiyatlar
Levrek çiftlik: 159 TL kilosu 260 TL kilosu
Levrek Deniz: 210 TL kilosu 320 TL kilosu
Çipura Çiftlik: 149 TL 275 TL kilosu
Çipura Deniz : 170 TL kilosu 295 TL kilosu
Somon: 329 TL kilosu 690 TL kilosu
Voppa: 120 TL kilosu 179 TL kilosu