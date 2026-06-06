Karşılaşma ülkemizdeki bir çok belediyenin kurduğu dev ekranlarda binlerce kişi tarafından büyük bir heyecanla izlendi. Yıllardır haksız ambargolar altında ezilen ülke gençliğimizin Dünya’ya verdiği bu mesaj son derece anlamlı olarak değerlendirildi. Carate Stadı’nda oynanan final maçında takımımızın gollerini maçın yıldızı Erhun (4), Şenol ve Batuhan attı. Bitiş düdüğü ile birlikte büyük sevinç yaşayan millilerimiz kupa ve madalyalarını organizasyon yetkililerinden aldı.

Erhun yıldızlaştı millilerimiz takım halinde maça damga vurdu

Carate Stadı’nda oynanan final mücadelesine rakibin golüyle başlayan millilerimiz, 1-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı. Golün şokunu kısa sürede atlatan ülkemiz yıldızları, Şenol ve Erhun'la peş peşe bulduğu gollerle skoru 2-1’e getirdi. İlk yarının son bölümünde Erhun'un ayağından gelen bir gol daha sonrasında devre arasına 3-1 üstün girildi.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren KKTC A Milli Takımımız, rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettirdi. Özellikle Erhun Öztümer’in yıldızlaştığı karşılaşmada tecrübeli futbolcu attığı iki golle skoru bir anda 5-1'e getirdi takımını iyice rahatlattı. Farkın açılmasının ardından da hücumdaki üretkenliğini sürdüren milliler, oyunun son bölümünde Batuhan ile bir gol daha bularak maçı 6-1 kazandı ve finali galibiyetle tamamlayarak CONIFA Avrupa Şampiyonluğu kupasını müzesine götürdü.