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Kentin hava kirliliğinin yaklaşık yüzde 25'inin araç emisyonlarından kaynaklandığının altını çizen Srettha, bir sonraki adımın inşaat çalışmalarının geçici olarak durdurulması ve şehirdeki dizel araç sayısına sınırlama getirilmesi olabileceğini duyurdu.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, evden çalışma durumunun geçici olduğunu kaydetti.

Yetkililer, özel sektör çalışanlarını da evden çalışmaya teşvik etti.

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