Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CTP’nin dün enerji gündemi ile gerçekleştirdiği toplantıda EL-SEN'e ‘grevi sonlandır’ önerisi yaptığının öne sürülmesine tepki gösterdi.

CTP’li vekil Barçın, “Bir partinin EL-SEN'e, diğer sendikalara, odalara ve birliklere baskı ile karar aldırttığı gibi gerçek dışı bir şeye inananlara da ben inanamıyorum” dedi.

“Eleştiriler olabilir en doğal haktır da şahsen bunda hiçbir sorun da görmüyorum hatta geliştirici de buluyorum” ifadelerini kullanan Barçın, şöyle devam etti:

“Benim bildiğim tek doğru ise başkası üzerinden siyaset yapmamak kendi politikalarını ortaya koyarak siyaset yapmaktır. Herkes kendi inandığı doğrular ve ortaya koyduğu politikalar çerçevesinde hareket edecek ve takdirini de halk yapacak.”