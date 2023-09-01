Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP Milletvekili Barçın, 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri Yasa Tasarısı ile kamusal acil sağlık ve ambulans hizmetlerini kurumsallaştırmak için Cumhuriyet Meclisi’nin alt komitesinde çalışmalara başlamayı planlarken, Sağlık Bakanlığı’nın 112 ambulans hizmetini artık özel hastanelerden hizmet satın alarak yapacağı yönünde bir duyum aldıklarını kaydetti.

“AMBULANS ŞOFÖRÜ KADROSUNA KİMSE ALINMIYOR”

Boş kadrolar durduğunu fakat ‘istihdamlar hep yandaş istihdamı’ olduğu için ambulans şoförü kadrosuna kimsenin alınmadığını belirten Barçın, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“112'yi arayacaksınız, bir özel hastane ambulansı gelecek ama sizi devlet hastanesine götürecek. Peki bunun sorumluluğu vb. noktalarda yaşanacak ciddi sıkıntılar ne olacak?

O özel ambulans hizmetine verilecek paralar ile devlet hastanesinin 112 servisinde ne iyileştirmeler yapılmaz ki. Bilinçli yapılıyor ama hep bunlar.”

“ERCAN'DAKİ AMBULANS HİZMETİNİ KALDIRDILAR VE MESARYA’YI AMBULANSSIZ BIRAKTILAR”

Barçın, Ercan Havalimanı’nda yaşanan ambulans sorununa işaret ederek, “Personel eksikliği var denilerek önce Ercan'daki ambulans hizmetini kaldırdılar ve Mesarya’yı ambulanssız bıraktılar. Şimdi de Lefkoşa için aynı planı işletiyorlar” ifadelerini kullandı.

Hükümete eleştirilerde bulunan Barçın, “Gizli amaç belli oysa. Kıbrıslı Türklerin yönettiği, idare ettiği tek bir alan kalsın istemiyorlar bu ülkede.Bu zihniyet yakında devlet hastanelerini de satarsa hiç şaşırmam vallahi Umarım bu fikirden bir an önce vazgeçilir ve kamusal yatırım için kaynak ayrılır” dedi.