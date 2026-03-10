CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Genel Kurulda ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın aldı, hükümetin şoför okulu ve sürücü eğitmeni politikaları konusunda sert eleştirilerde bulundu.

Dünyanın ve ülkenin yangın yeri olduğunu vurgulayan Barçın, ülkede yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin başını alıp gittiğini savunarak, hükümetin bunlara bir yenisini de şoför okulları ile ilgili esasları değiştirerek yaptığını kaydetti.

Yapılan değişikliğe göre yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin görevlerine dönebilmesinin önün açıldığını savunan Barçın, “rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, yalan şahadet fark etmez şoför okulu açabilirsiniz, eğitmen olabilirsiniz. Sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temin etmeden 5 yıl hapis cezası almış bir kişinin tekrardan eğitmen olabilmesinin önünün açıldığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin sahteciliğin önünü açtığını savunan CTP Milletvekili Devrim Barçın, şu ifadeleri kullandı:

“Siz hükümet olarak şoför okullarına gelin suç işleyin, mahkûm olun biz size gene okul açma eğitmenlik izni vereceğiz diyorsunuz. Ehliyet sahteleyen birine nasıl tekrardan bu izni verebilirsiniz? Bu nasıl bir mantıktır?

Konuyla ilgili Savcılık raporunu okuyan Barçın, savcılık raporunun da değişikliğin kontrol edilmesini ve değişiklik önerdiğini savunarak hükümetin bunu da görmezden geldiğini iddia etti.

“Bu düzenleme baştan sona hatalıdır” diyen Barçın, söz konusu ibarenin değiştirilmesini talep etti.