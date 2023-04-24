Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı birikimleri için acil önlem önerisi yaptı.

İhtiyat Sandığı primlerinin devlet tarafından dövize çevrilerek değerlendirildiğini aktaran Barçın, “Ama emekçilerin hesaplarını Türk Lirası olarak tutuyorsunuz. Bu çerçevede açık pozisyon yaratılmayacak şekilde en azından emekçilerin birikimlerinin yarısını dövize çevirme hakkı verin dedik siz ise ‘kâr payı vereceğiz’ dediniz ki onu bile vermediniz ve olan yine emekçilerin birikimlerine oluyor” ifadelerini kullandı.

Barçın, “Derhal bir Yönetim Kurulu kararı alın ve emekçilerin birikimlerinin en azından yarısını dövize çevirme hakkı verin” dedi.