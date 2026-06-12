Polis açıklamasına göre, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden EV 916 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında aracın iç kısmında bulunan elektrik ve plastik aksamlar, koltuklar, döşemeler, göğüs ve direksiyon bölümü tamamen yanarken, motor bölümündeki sigorta kutusu ile elektrik ve plastik aksamlar ve kaportanın bir kısmı da zarar gördü. Ayrıca yangının oluşturduğu yoğun ısı nedeniyle aracın tüm camları patladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.