Gazimağusa ve İskele’nin ardından Girne, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde gerçekleştirilen toplantılarda; Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları ile bir araya geldi. Genel Sekreter Ahmet Savaşan’ın da eşlik ettiği toplantılarda, parti teşkilatlarının çalışmaları, bölgesel ihtiyaçlar ve önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı.

“TEŞKİLATLARIMIZLA TAM UYUM İÇERİSİNDEYİZ”

Toplantılarda ortak görüş olarak, UBP’nin tüm kademelerinin tek bir hedef doğrultusunda hareket ettiği ve önümüzdeki süreçte çalışmaların daha da yoğunlaştırılacağı vurgulandı.

Genel Başkan Ünal Üstel, UBP’nin en büyük gücünün teşkilatları olduğunu belirterek, “Partimizin başarısının temelinde örgütlerimizin özverili çalışmaları ve halkımızla kurduğu güçlü bağ bulunmaktadır. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve tüm teşkilatlarımızla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“SEÇİME DEĞİL, GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ”

Üstel, yapılan istişarelerin yalnızca seçim hazırlığı olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Biz sadece bir seçime hazırlanmıyoruz; ülkemizin geleceğini şekillendirecek güçlü adımlar atıyoruz. Teşkilatlarımızla birlikte sahadayız, vatandaşlarımızın beklentilerini dinliyor, çözüm üretmeye devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden kadrolarımızla çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz.”

MİLLETVEKİLLERİ, BAKANLAR, İLÇE BAŞKANLARI VE MYK ÜYELERİ SAHADA DAHA AKTİF OLACAK

Toplantılarda, parti teşkilatlarının daha da güçlendirilmesi ve sahadaki çalışmaların artırılması konusunda tam görüş birliği sağlandı. Önümüzdeki dönemde genel sekreterliğin koordinasyonu ile milletvekilleri, bakanlar, ilçe başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu ve PM üyelerinin teşkilatlarla birlikte daha yoğun ve koordineli bir çalışma programı yürüteceği belirtildi.

UBP’nin tüm organlarının aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Üstel, “Teşkilatlarımızla omuz omuza çalışmaya, vatandaşlarımızla buluşmaya ve halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüzdür” ifadelerini kullandı.

UBP TEK YÜREK SAHADA

Üstel konuşmasında Parti teşkilatlarının ortaya koyduğu dayanışma ve uyumun, UBP’nin geleceğe güvenle yürümesinin en önemli teminatı olduğu vurgulandı.

“HEDEFİMİZ YENİDEN TEK BAŞINA İKTİDAR”

Genel Başkan, Başbakan Ünal Üstel toplantının sonunda şu mesajı verdi:

“Ulusal Birlik Partisi, köklü geçmişi, güçlü teşkilat yapısı ve tecrübeli kadrolarıyla ülkemizin en büyük siyasi gücüdür. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, PM Üyelerimiz ve teşkilatlarımızla tek yürek halinde çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek sahadaki çalışmalarımıza hız vereceğiz. Hedefimiz, halkımızın desteğiyle yeniden tek başına iktidar olmak, istikrarı sürdürmek ve ülkemize hizmet etmeye devam etmektir.”