Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP’li yöneticilerin “ülkede fakirleşme olmadığı ve enflasyonda yavaş yavaş iyileşme yaşandığı” sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, UBP’li yöneticilerin resmen halkla dalga geçtiğini söyledi.

Ülkedeki yüksek enflasyonun ana nedeninin TL kullanımı olduğunu belirten Barçın, tüm ekonomik faaliyetler dövize endeksli olduğu için ücretlerin de dövize endeksli olması gerektiğinin altını çizdi.

Barçın’ın paylaşımı şu şekilde:

“Enflasyonda ‘yavaş yavaş’ iyileşme varmış.

UBP’li yöneticiler ülkede fakirleşme olmadığını ve enflasyonda da yavaş yavaş iyileşme yaşandığını ifade ederek resmen halk ile dalga geçiyorlar.

FAO’nun Küresel Gıda Fiyat Endeksi bir önceki yıla göre %21 düşerken, KKTC’de gıda fiyatları bir yılda %78 artmıştır.

Bu derece yaşanan yüksek enflasyonun ana nedeni TL kullanmamız kaynaklı olup TL’ye yönelik TC’de uygulanan yanlış para politikaları ve buradaki hükümetin hiçbir önlem almaması enflasyonu yani fakirleşmeyi daha da artırmaktadır.

İlk etapta yapılması gereken şey seçim döneminde de ifade ettiğimiz üzere madem tüm giderlerimiz ve piyasadaki tüm ekonomik faaliyetler dövize endekslidir o zaman ücretler de dövize endeksli olmalıdır.”