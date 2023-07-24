Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu’na çağrı yaptı.

CTP’li vekil Barçın, “Sosyal yardım maaşlarına, mevzuat gereği 6 aylık hayat pahalılığının yansıtılması için Çalışma Bakanlığı olarak önerge hazırlayıp Bakanlar Kuruluna sunmanız ve bu kararı Bakanlar Kurulundan geçirmeniz gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Bu çağrıyı her gün yapacağını aktaran Barçın, “Umarım hep birlikte bu yönde sesimizi daha da yükseltir ve çoğaltırız” dedi.