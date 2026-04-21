Genel Kurul’da ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı, hükümete sert eleştiriler yöneltti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümeti anayasal düzen, ekonomi yönetimi ve maliye politikaları üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Mevcut kabinenin göreve geldiği günden bu yana anayasal yapıyı zedelediğini savunan Barçın, ülkenin yasa gücünde kararnamelerle yönetildiğini dile getirdi.

“Yasama yetkisi zayıflatıldı”

Barçın, Anayasa Mahkemesi’nin 90 günü aşan yasa gücünde kararnamelerin yürürlükten kalkacağı yönündeki kararını hatırlatarak, bu kararla yürütmenin yasama yetkisine müdahalesinin sınırlandığını ifade etti. 2025 yılında 55 yasa çıkarılırken 51 yasa gücünde kararname üretildiğini, 2024’te ise 65 yasaya karşılık 63 kararname çıkarıldığını belirten Barçın, bu durumun Meclis’in işlevinin zayıflatıldığını gösterdiğini savundu.

“Maaşlarda yüzde 2,45’e varan kayıp olabilir”

Vergi matrahlarına ilişkin düzenlemelere de değinen Barçın, kararnamelerin geçersiz hale gelmesiyle bu alandaki düzenlemelerin de ortadan kalktığını söyledi. Hükümete acil adım atma çağrısı yapan Barçın, vergi matrahlarının güncellenmemesi halinde maaşlarda yüzde 2,45’e varan kayıplar yaşanabileceğini ifade etti. Bu durumun hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını, iş insanlarını ve esnafı doğrudan etkileyeceğini belirtti. Özellikle özel sektörde 63 bin TL’nin üzerinde gelir elde edenlerin daha yüksek vergi yüküyle karşılaşacağını vurgulayan Barçın, ilgili yasa tasarısının süratle komiteden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Çalışana yük, şirkete indirim”

Hükümetin vergi politikalarını da eleştiren Barçın, çalışan kesimin üzerindeki yükün artırıldığını, buna karşılık şirket kârlarından alınan verginin yüzde 15’ten yüzde 7,5’e düşürüldüğünü dile getirdi. “Özel sektörde 65-70 bin lira maaş alanın gelirinden daha fazla kesinti yapılırken, milyonlar kazanan şirketlere daha düşük vergi uygulanıyor” diyerek bu yaklaşımın adaletsiz olduğunu savundu.

“Akaryakıta zam yok sözü gerçeği yansıtmıyor”

Başbakan Ünal Üstel’in akaryakıt fiyatlarına son bir buçuk yılda zam yapılmadığı yönündeki açıklamalarına da değinen Barçın, resmi verilere göre bu dönemde akaryakıtta yüzde 26,53 oranında artış olduğunu söyledi. Bu durumun ekonomi yönetiminin gerçek tabloyu doğru yansıtmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

“Bütçe artıda, borçlanma neden?”

Maliye verilerine de dikkat çeken Barçın, mart sonu itibarıyla bütçenin 1 milyar 429 milyon TL fazla verdiğini, buna rağmen hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini dondurmaya çalıştığını ve 5 milyar TL iç borçlanmaya gittiğini belirtti. Söz konusu borçlanmanın 2027 Nisan’ında ödeneceğini hatırlatan Barçın, bunun gelecek hükümetlerin bütçesine yük anlamına geldiğini kaydetti.

“Erken seçim kaçınılmaz”

Ekonomik yönetimde güven ve hukukun üstünlüğünün temel olduğunu vurgulayan Barçın, mevcut hükümetin bu alanlarda topluma güven vermediğini ileri sürdü. Ülkenin kararnameler, yanlış veriler ve tutarsız politikalarla yönetilemeyeceğini savunan Barçın, çözümün erken seçim olduğunu ifade etti.

Yerel yönetim vurgusu

CTP’nin yönetim anlayışının yerel yönetimlerde görülebileceğini belirten Barçın, özellikle mali açıdan zor durumda devralınan belediyelerde ortaya konan performansa dikkat çekti. Mevcut koşullarda ülkenin bu şekilde yönetilemeyeceğini söyleyerek erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Maliye’ye veri tepkisi

Konuşmasının sonunda Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e de seslenen Barçın, 9 Mart 2026’da sunduğu yazılı soru önergesine henüz yanıt alamadığını belirtti. Hane halkına yapılan transferler ile temsil, ağırlama, tanıtım ve akaryakıt giderlerine ilişkin verileri talep ettiğini ifade eden Barçın, Maliye Bakanlığı’nın bu bilgileri paylaşmamasını eleştirdi. Hükümetin tasarruf çağrısı yaparken kendi harcama verilerini Meclis’ten gizlemesinin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.