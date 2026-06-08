Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda yeniden gündeme gelen 5+1 formatındaki genişletilmiş toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sürecin içeriğinin ve hedeflerinin önceden netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yaptığı görüşmede hem Güven Yaratıcı Önlemler hem de olası müzakere sürecinin çerçevesinin ele alındığını belirten Erhürman, “Müzakere olsun diye müzakere baştan beri doğru bulmadığımız bir şey” diyerek, toplantının anlamlı sonuçlar üretecek şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Erhürman, BRT’de katıldığı programda bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yaptığı görüşmeye ilişkin Gazeteci Aziz Karaaziz ve Hasan Erçakıca’nın sorularını yanıtladı.

Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdikleri görüşmede, beklenen bir sürecin ön hazırlıklarının gündeme geldiğini belirtti.

Beklentinin, BM Genel Sekreteri Antanio Guterres’in Kıbrıs müzakerelerine ilişkin daha önce açıkladığı yeni inisiyatifin Haziran sonu veya Temmuz başı gibi ilk nüvelerini vermesi olduğunu ifade eden Erhürman, “Holguin de bu kapsamda görüşmeye geldi” dedi.

“3 aşamalı bir süreç tasarlamıştık”

Kıbrıs sorununa ilişkin üç aşamalı bir süreç tasarladıklarını anlatan Erhürman, bunun birinci aşamasının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda anlamlı birtakım gelişmelerin sağlanması, ikinci aşamasının oyun başlamadan önce oyunun kurallarının belirlenmesi, üçüncü aşamasının ise kapsamlı müzakerelere geçilmesi olduğunu söyledi.

Holguin ile birinci ve ikinci aşama konusunda görüşme fırsatı bulduklarını kaydeden Erhürman, Holguin’in de BM Genel Sekreteri Guterres ile birlikte yürüttükleri ön hazırlıklara ilişkin ilk verileri kendileriyle paylaştığını belirtti.

Erhürman, “13 Haziran Cumartesi günü Holguin ile bir kez daha toplantımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Sadece GYÖ’ler konuşulmadı”

Bugünkü görüşmenin yalnızca Güven Yaratıcı Önlemler’e ilişkin olmadığını vurgulayan Erhürman, “Guterres ve Holguin’in çizdiği yol haritası veya belirlemeye çalıştıkları inisiyatifle ilgili içeriğe dair görüşmelerin de olduğu bir toplantı yaptık” dedi.

“4 maddelik önerimiz masada ciddiyetle ele alınıyor”

Kendi pozisyonlarının baştan itibaren çok net olduğunu ifade eden Erhürman, siyasi eşitliğin pazarlık konusu haline getirilmeyeceği, müzakerelerin başlangıç ve bitiş tarihinin belli olacağı, geçmişteki yakınlaşmaların teyit edileceği ve Rum tarafının masayı terk etmesi hâlinde Türk tarafının statükoya dönmeyeceğini içeren dört maddelik önerilerinin masada ciddiyetle ele alındığını söyledi.

Erhürman, “Baştan beri bu 4 maddeyi akomode etmeyen herhangi bir sürecin içinde yer almayacağımızı söylüyoruz” diyerek, Holguin’in 5+1 formatında genişletilmiş toplantı öngörüsünü güçlü bir şekilde paylaştığına göre bu dört maddeyle ilgili de birtakım çalışmalarının bulunduğunu düşündüğünü belirtti.

“Çünkü aksi takdirde içeriğe dair bir 5+1 toplantının gerçekleşmesi mümkün değil” diyen Erhürman, en başından beri en basit Güven Yaratıcı Önlemler’in ele alınacağı bir 5+1 toplantısına gidilmesinin doğru olmadığını söylediklerini hatırlattı.

Bu nedenle söz konusu toplantının gündeme gelmesinin, dört maddenin ciddiye alınıp alınmadığıyla ilgili somut bir bilgi verdiğini düşündüğünü kaydeden Erhürman, sürecin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Kesin tarih vermek mümkün değil”

Holguin’in 5+1 toplantısının Temmuz sonu veya Ağustos başında yapılabileceği yönünde bir açıklama yaptığını anımsatan Erhürman, o tarihe kadar olan süreyi yeterli bulduğunu söyledi.

Bununla birlikte, ifade edilen tarihlerde toplantının gerçekleşeceğinden emin olduğunu kendi adına söyleyemeyeceğini belirten Erhürman, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Çünkü 5+1 toplantının anlamı sonuç vermesini istiyoruz. Müzakere olsun diye müzakere baştan beri doğru bulmadığımız bir şey. BM de daha öncekilere benzer bir 5+1 toplantının arzu edilmediğini çeşitli vesilelerle ortaya koydu.”

“Anlamlı sonuçlar çıkmalı”

Bir 5+1 toplantısı yapılacaksa bundan anlamlı sonuçların çıkması gerektiğini vurgulayan Erhürman, bu anlamlı sonuçların ise ön çalışmalarla netleştirileceğini söyledi.

“Bu ön çalışmalar, Haziran sonu ve Temmuz ortasını işaret ederse, o da olur” diyen Erhürman, ancak ön çalışmaların Ağustos ayına kadar tamamlanamaması durumunda toplantının Eylül ayına da sarkabileceğini belirtti.

“Kesin bir tarih vermek gerçekten mümkün değil” ifadelerini kullanan Erhürman, konunun tarafların hazır olup olmamasıyla ilgili olmadığını kaydetti.

Erhürman , “5+1 toplantıya hazırlıklı gidilmeli ki orada anlamlı sonuçlar çıkabilsin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenidüzen