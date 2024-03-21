Bunlar da ilginizi çekebilir

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Polis, karakoldan yapılan soruşturmada B.D'nin ifadesinde doğru söylediğinin tespit edildiğini, 8 Ocak’ta tutuklandığını, 9 Ocak’ta cezaevine gönderildiğini ve halen cezaevinde bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Polis, B.D'nin sirkatin gerçekleştiği 8 Ocak tarihinde Gönyeli Karakolunda tutuklu olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu B.D'nin cezaevine olduğunun öğrenildiğini ve ifadesinin alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada konu ses cihazının Y.D'den 9 Ocak 2024 tarihinde satın aldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, cihazın 12 Ocak 2024 tarihinde S.T ve T.T'nin Lefkoşa terminal bölgesinde tasarruflarında bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, 8 Ocak 2024 tarihinde 01:00-08:00 saatleri arasında Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli barın ahşap kapısının sert bir cisimle hasara uğratılıp açılarak içerisine giriş yapıldıktan sonra konu işletme içerisinden müzisyen K.A.’ye ait 10 bin TL değerindeki JBL marka Parti Box ses sisteminin çalındığını söyledi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Pınardan mahkeme de olguları aktardı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.