Bunlar da ilginizi çekebilir

Galatasaray gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz 1 gol, 1 asistle oynadı. Yeni transfer Noa Lang ise 2 asist yaptı.

Galatasaray puanını 52 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Çaykur Rizespor 20 puanda kaldı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı konuk takım 3-0 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen attı.

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.