Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı konuk takım 3-0 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen attı.
Galatasaray puanını 52 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Çaykur Rizespor 20 puanda kaldı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz 1 gol, 1 asistle oynadı. Yeni transfer Noa Lang ise 2 asist yaptı.
Galatasaray gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.