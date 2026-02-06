Osmangazi Atletizm Salonu’nda yer alan şampiyonada KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atleti Erol Efe, seçme serisini 7.42’lik dereceyle tamamlayarak finale yükseldi. Finalde oldukça iyi bir yarış çıkaran ve kendi kişisel en iyi derecesini koşan Erol Efe, 7.41 ile Türkiye dördüncüsü oldu.

Antrenörü Mahmut Koral ile yoğun geçen hazırlık döneminin ardından Bursa’da elde edilen derece memnuniyetle karşılandı. Ödül töreninde KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve antrenörü Mahmut Koral, genç yeteneğin yanında yer aldı.