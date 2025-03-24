GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Baş örtüsü tüzüğünün geri çekilecek olmasıyla ilgili konuşan Yılmaz, tüzüğün iyi niyetli ancak hızlıca yapılan bir çalışma sonucu olduğunu kaydetti.

Parti olarak ülkede Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygun, laik ve demokratik yapıda yapılacak her hareket ve tüzük değişikliğinin yanında olduklarını belirten Yılmaz,“Bir öğrencimiz 18 yaş altında dahi olsa istediği şekilde öğrenim görebilmeli. Kendi özgürlüğü mü yoksa baskı ile mi baş örtüsü taktı? Bu bir PDR uzmanı ile okul tarafından araştırılmalı ve ona göre hareket edilmeli. Zorla ya da baskı ile hiçbir olmaz” ifadelerini kullandı.

“Birine özgürlük verirken, diğerini kısıtlamayın”

Tüzüğün geri çekilmesinin daha geniş bir çalışma yapılacağının sinyali olduğunu söyleyen Yılmaz, bunu ‘doğru adım’ olarak nitelendirerek “hiçbir odak zedelenmeden çalışmalar yapılmalı. Ben inanıyorum ki kimse kötü duruma düşmeden yola devam edilecektir. Kimsenin özgürlük hakları kısıtlanmasın. Birine özgürlük verirken, diğerini kısıtlamayın. Konunun da kapatılması, basında yer tutmaması taraftarıyım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri… “Bu seçimler siyasi partilerin kozlarını paylaşacağı yer değil”

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de konuşan Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasi partilerin kozlarını paylaşacağı yer olmadığını vurguladı.

Yılmaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Biz Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin bin 500 imza ile aday olmasını önerdik. Bu seçimler siyasi partilerin kozlarını paylaşacağı yer değil, hassas bir konudur. Eğer tüm siyasi partiler aday çıkaracaksa biz de aday çıkaracağız ancak çıkarmayacaklarsa biz de bağımsız aday destekleyeceğiz.”