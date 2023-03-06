Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, çam kese böceği nedeniyle kuruduğu savunulan ve sosyal medyada gündem olan ağaç ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden ‘Bu ağaç çam kese böceğinden mi kurudu?’ sorusunu yanıtlayan Kemal Basat, şunları kaydetti:

“İngilizlerin 'burden of proof' diye bir konsept'i vardır. Bir iddiada bulunan kişi ya da kurum bu iddiayı ispatlamakla yükümlüdür, buna ispat yükü denir. İspat yükünün kimde olduğu önemli bir konudur.

Mesela bu konuda bu ağacın çam kese böceğinden kurumadığını ispat etme yükü bende değildir, olmamalı da. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde birçok şeyde olduğu gibi burada da işler tersine işlediği için açıklama yapma gereksinimi ortaya çıkmıştır...”

“BİRÇOK GAZETE SIRF 3-5 TIK ALSIN DİYE HABER YAPIYOR…”

Basat, “Normalde böyle bir konuda ispat yükü bu iddiada bulunandadır, ama ne yazık ki bizde bir deli kuyuya bir taş atıyor, insanlar araştırmadan paylaşıyor, birçok gazete sırf 3-5 tık alsın diye haber yapıyor, bunu yaparken de iddiada bulunanın bu konuda uzman olup olmadığına bakma, o kişiden herhangi bir ispat talep etme, dönüp bu konuda bir bilirkişiye danışma gibi en temel habercilik ilkelerini düşünme gereksinimlerini hissetmiyorlar. Ne önemi var ki, altında yorumlar, bir sürü tık, onlarca paylaşımlar vs. vs. varken kim takar doğru habercilik ilkelerini...” ifadelerini kullandı.

Çam kese böceğinin ciddi bir sorun olduğunu belirten Basat, “Ama yalan haber, araştırmadan yapılan haber de büyük bir sorun...” dedi.

“BU AĞAÇ, ÇAM KESE BÖCEĞİNDEN KURUMADI”

Basat, konu ağacın çam kese böceğinden ötürü kurumadığına işaret ederek, “Zaten çam kese böceği buna sebep olmuş olsaydı dahi şu anda muhtemelen kurumamış olacaktı, çünkü çam kese böceği genellikle kurutmuyor, bu bile iddiada bulunan ve bunu haber yapan kişilerin çam kese böceği ile ilgili en basit bilgilerden dahi mahrum olduklarını gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Basat, şöyle devam etti:

“Çam kese böceğinin ne olduğunu, ağaçlara nasıl etki ettiğini bilmeden araştırmadan yorum yapınca bu mücadelede faydadan çok zarara sebep olursunuz. Çam kese böceği konusunda adamızda bilgili birçok arkadaş var, lütfen danışalım.”