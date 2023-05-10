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Toplantıda konuşan Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasından satır başları şöyle:

Hükümetimiz görevi devraldığı günden bugüne Halkımızın refah seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapma, proje üretme, reformları tamamlama ve ülkenin önünü açma gayretinde olmuştur.

Hükümete gelir gelmez,

Sosyal yardım ve cemile yardımı maaşlarına toplamda 8000 TL, engellilerimize toplamda 4000 TL ek katkı sağladık.

Sosyal yardım maaşı ve cemile maaşı alanlara yılda bir uygulanan hayat pahalılığını yılda ikiye çıkardık. Bu uygulama ile; sosyal yardım ve cemile maaşı alan vatandaşlarımızın maaşlarına %100’e varan artış sağlamış olduk.

söz vermiş olduğumuz gibi; asgari ücretten vergi alınmasını durdurduk.

Yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen, son bir yıl içerisinde kamu maaşlarına %94.51’lik büyük bir artış yaptık.

Vergi matrahlarında çalışanların lehine yapmış olduğumuz iyileştirmelerle yine kamu maaşlarına önemli miktarda katkı sağladık.



47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamındaki kamu çalışanlarına Eylül 2022’den itibaren yaklaşık %6’lık brüt artış sağladık.

Kamu çalışanlarımızın alım güçlerini kaybetmemeleri için, imkanlarımızın da ötesine geçerek tarihi artışlar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Çalışanlarımızın alım gücünü yüksek tutmaya, onları enflasyon altında ezdirmemeye kararlıyız.

Değerli basın mensupları,

Hükümetimiz bir yıllık süre içerisinde, turizm alanında simgesel bir adım atmıştır. Yıllardır bekleyen Antik Liman Yenileme ve Renovasyon Projesini başlattık ve çok kısa bir sürede bitiriyoruz.

Yenilenen Antik Liman'la ülkemiz, en önemli simgelerinden birine, eski değerini ve görünümünü koruyarak aynı zamanda çağdaş tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden kavuşacaktır.

Bu dönem içerisinde çevre kirliliğine yönelik çok sayıda adım attık, karar ürettik.

Ülkemizin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik önemli girişimler yaptık.

Değerli basın mensupları,

Ulaştırma alanında da çok sayıda farklı projeyi hayata geçirdik.

Yarım kalan ve tamamlanamayan yol projelerini kaynak bularak tek tek tamamladık.

Yeni Lefke- Güzelyurt çift şerit yol projesini tamamlayıp hizmete soktuk.

Balalan –Yenierenköy yolu ve 90 Km’lik Köy yolu projelerini tamamladık ve açtık.

Dilekkaya'nın yıllardır süren yol sorunlarını çözdük.

Girne – Alsancak yolu için finansman bulduk, projenin 2. Etabını başlattık ve çok önemli bir bölümünü tamamladık.

Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde Girne Batı Çevreyolu’nu tümünü tamamlayıp hizmete sokacağız.

Önümüzdeki dönemde, Girne – Çatalköy Çevre Yolu’nu ve Kuzey Lefkoşa Çevre yolu bağlantı yollarını tamamlama çalışmalarımızı da başlatacağız.

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi’ne 1 adet yeni gemi kazandırdık. Ada 74 isimli gemimiz, yüksek taşıma kapasitesi ve konforu ile deniz ulaşımımıza ve turizmimize güç kazandıracak.

Teknoloji alanında da önemli adımlar atıyoruz...

4.5 G ile ilgili çalışmaları tamamladık. 4.5G çok kısa bir süre içerisinde halkımızın hizmetine girmiş olacak.

Değerli basın mensupları,

Hükümetimiz bir yıllık görev süresince, yerel yönetimler, kırsal kesim, sosyal konut, muhaceret gibi konularda da önemli icraatları hayata geçirmiştir.

Yıllardır konuşulan, ancak bir türlü başarılmayan yerel yönetimler reformunu biz hayata geçirdik.

Büyük bir cesaret ve kararlılıkla attığımız adımlarla, Yerel Yönetimler Reformunu gerçekleştirmeyi başardık.

Belediyelerimizi kapatmadık. Belediyelerimizi birleştirdik. Finansal açıdan kendi ayakları üzerinde durabilecek, araç ve personel sayısı bakımından güçlü, gelirleri artan belediyeler yarattık.

Şimdi belediyelerimiz çok daha güçlü yapıları ile çok daha büyük hizmetler veriyorlar.

Yine onlar yanıldı, biz haklı çıktık!



Geçmiş dönemlerde dağıtılan, kırsal kesim arsalarının alt yapı çalışmalarında önemli başarılara imza attık. Toplam 72 köyde yol, 50 köyde elektrik, 12 köyde ise su alt yapı çalışmalarını tamamlandık.

14 yıldır çözülmeyen Kermiya Şehit Çocuğu Arsaları’nın su, kanalizasyon, elektrik ve telefon alt yapılarını tamamlandık.

Yeni nesil Pasaport uygulamasına geçtik. Yeni nesil KKTC kimlik kartlarını doğum anından itibaren vatandaşlarımıza vermeye başladık.

Eski hükümetlerimiz döneminde başlatılan Cezaevi projesini tamamladık ve hizmete soktuk.

E-devlet, e-vize ve dijitalleşme alanlarında önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.

Yine iktidarımız döneminde veri merkezi binasının açılışını yaptık. E-devlet projesinin tam anlamıyla hayata geçmesiyle birlikte verilerimiz çok daha güvenli şekilde işlenebilecekler.

Yabancıların taşınmaz mal alımlarında yapılan harç değişikliğiyle Sosyal Konut Projeleri ve Doğal Afetlere Hazırlık Fonu’na önemli kaynaklar sağlamayı başardık.



Değerli basın mensupları,

Yine bu bir yıllık süre içerisinde çalışma yaşamı ve sosyal hizmetler alanlarında da önemli adımlar attık.

Özel Sektörün Desteklenmesi kapsamında onbinlerce çalışanın sigorta primlerine destek sağladık, hem işverenin yanında durduk hem de özel sektör istihdamının korunmasını sağladık.

İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin tümüne %20 kar payı dağıttık.

Artık çağdaş hizmet veremeyecek duruma gelen Çağlayan Çocuk Yuvası’nın yerine Yeni Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın inşaatını başlattık. Yakında tamamlıyoruz.

Lapta yeni Yaşlı Bakım Evi Projesi’ni başlattık, çok yakın bir zamanda bu projeyi de hayata geçiriyoruz.

Sosyal Sigortalarda Optik Provizyon Sistemini devreye soktuk.

Akit, Çalışma İzni, İşyeri Tescili, Ön İzin ve Yatay Geçiş başvurularında otomasyon sistemine geçtik.

Değerli basın mensupları,

Hükümet olarak sağlık alanında da, yıllardır bekleyen pek çok projenin hayata geçmesini sağlayacak, adımlar attık.

Yıllardır ilerleme kaydedilmeyen, Yeni Girne Hastanesi İnşaatını hükümetimiz döneminde yaratılan finansmanla yeniden başlattık. 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız 160 yataklı Yeni Girne Hastanesi, Girne'nin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız son protokolle Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temelinin atılması, Girne Hastanesi’nin iç donanımlarının tamamlanması, Güzelyurt hastanesinin tamamlanması ve Pamuklu’ya yeni bir sağlık merkezi yapımı için kaynak sağladık.

2016 yılında yangından zarar gören ve tam 7 yıldır kapalı olan Devlet Laboratuvarını yenileme çalışmalarını başlattık.

Çağdaş ülkelerde olduğu gibi Çocuk Acil Servisi'ni hayata geçirdik.

TC Sağlık Bakanlığı ile imzaladığımız protokolle çift uyruklu pratisyen hekimlerimizin mecburi hizmetlerini ülkemizde yapmalarının önünü açtık.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin yatak kapasitesini %50 oranında artırdık.

Değerli basın mensupları,

Hükümetimiz tarım sektöründe üretim yapan insanlarımızı da yalnız bırakmamıştır.

Bitkisel üretim, küçük baş hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık alalarındaki 10 bine yakın üreticimize 105 Milyon TL hibe sağladık.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen tarımsal amaçlı sulama suyunun Güzelyurt Ovası’na bağlantısını tamamladık. 44 kilometrelik Orta Mesarya Sulama Hattı ile içme kullanma suyunun KKTC’deki tüm yerleşim yerlerine ulaşması için gerekli 207 kilometrelik hattın ihalesini tamamladık. Yaşam suyu tüm evlerimizle ve tüm ovalarımızla çok yakında buluşuyor.

Hayvan Hastalıkları konusunda başlattığımız çalışmalar neticesinde %10’lar seviyesinde bulunan hayvan hastalıklarını %2'ler seviyesine düşürdük.

Değerli basın mensupları,

Eğitim bizler için son derece önemlidir, çocuklarımız bizler için son derece önemlidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın hak ettikleri çağdaş eğitimi, çağdaş bir sistemde ve çağdaş binalarda almaları son derece önemlidir.

Bu düşünce ile hareket eden Hükümetimiz, yeni okul projelerine son derece önem vermektedir.

Son bir yılda, Bir okul da sen yap projesi kapsamında, 4 yeni okul açtık. Bu 4 okula ek olarak yapılacak 5 okulun daha protokollerini imzaladık. Önümüzdeki yılın son çeyreğinde toplamda 9 yeni okulumuzu eğitime kazandırmayı planlıyoruz. Gönüllülerimiz ve yarattığımız ek kaynaklarla kısa, orta ve uzun vadede daha pek çok yeni okul projesini hayata geçirmek en büyük hedefimizdir.

Eğitimde sadece okul yapmakla kalmadık;



Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası’nı hayata geçirdik.

Özel eğitim ve iş eğitim okullarında tam gün eğitime geçtik.

Mesleki eğitimin farkındalığını artırmak için Kıbrıs'ta bir ilke imza attık ve 1. Mesleki Eğitim ve Yerli ürünler Fuarı’nı gerçekleştirdik.



Değerli Basın mensupları,

Hükümetimiz bu bir yıllık süre içerisinde, teknoloji, enerji, ekonomi ve sanayi alanlarında da gelişimin önünü açacak önemli yasalara imza atmıştır.



Halk sağlığını korumak ve ayrıca tarım sektöründeki kayıt dışılığı ve fiyatları kontrol edebilmek için yıllardır konuşulan ama başarılamayan hal yasasını meclisten biz geçirdik.

Teknopark yasası ve tüzüklerini güncelledik.

Üretimimize yön verecek, İhracat eylem planını hazırladık.

Sanayi bölgeleri yasasını meclisten geçirdik. Sanayi Strateji belgesi hazırlıklarını başlattık.

Hükümetimiz çağımızın en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen enerji konusunda çağı yakalamak adına önemli yasal düzenlemelere imza atmıştır.



Enerji üst kurulu yasası ve Enerji dairesi yasasını meclise gönderdik. Çok kısa bir sürede meclisten geçiriyoruz. Enerji verimliliği yasası ve Elektrikli Araçlar yasasını hazırladık, meclise gönderiyoruz.

Ülkemizdeki akaryakıt sektörünü regüle edebilmek için sistemdeki bütün paydaşları otomasyon sistemine bağladık, Akaryakıt otomasyon sistemini hayata geçirdik.



Değerli basın mensupları;

Hükümet olarak enerji konusunu en az su kadar stratejik buluyoruz. Bu konuda ülkemizin enerji arz güvenliğinin sağlanması için ilk adımları atmaya başladık.

Hükümetimizin enerji vizyonu açıktır ve nettir. Yerel santrallerimizi koruyarak ve güçlendirerek, ülkemize kablo ile elektrik getirilmesini sağlayacağız ve enterkonnekte sisteme bağlanacağız. Bu konuda çalışma yapan bilim insanlarının çok önemli bir bölümü, kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme dahil olmayı destekleyen görüşlere sahiptir. Biz de böyle düşünüyoruz.

Aynı zamanda, enerjinin çeşitlendirilmesi, güneş enerjisi santrallerinin artırılması, yeşil enerjiye geçiş de bizim için son derece önemli konulardır.

Hükümetimiz, halkımıza en kısa sürede, kaliteli, uygun maliyetli, kesintisiz enerjiyi sunmak için çalışmalarını tamamlayacaktır.

Ancak bunu yaparken, KIB-TEK’imizi yaşatmaya, geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.