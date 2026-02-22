Dört yılda hayata geçirilen projeleri tek tek anlatan Üstel, yeni dönemin vizyonunu da net ifadelerle ortaya koydu. Özellikle fiber optik altyapı hamlesinin yalnızca bir yatırım değil, ülkenin geleceğini şekillendirecek tarihi bir dönüşüm adımı olduğunun altını çizdi.

Toplantıya; İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de katıldı.

Savaşan: “Parti içi demokrasi işliyor, kurultayın tekrarlanması söz konusu değil”

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, konuşmasında parti örgütlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak 9 örgütte seçimlerin yenileneceğini duyurdu.

Savaşan, bu kararın kurultay sürecine gölge düşürecek ya da Meclis çalışmalarını etkileyecek bir durum oluşturmadığını belirterek, sürecin parti içi demokrasi çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kurultay sürecinin yüzde 65’lik güçlü destekle tamamlandığını hatırlatan Savaşan, Genel Başkanlık seçimi, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) oluşumunun tüzüğe ve hukuka uygun şekilde gerçekleştiğini kaydetti.

Hukuksal dayanaktan yoksun partiyi karıştırmaya çalışanlara partililerin prim verilmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşan, 9 örgütün ve kadın kollarının yenilenmesi için gereken adımların tüzüğe uygun şekilde atılacağının altını çizdi. Savaşan “UBP yoluna kararlılıkla devam ederek halka hizmetlerini sürdürecektir” dedi.



Üstel: “Dört yılda ne söz verdiysek yaptık”

Hükümette dördüncü yıllarını tamamlamak üzere olduklarını belirten Üstel, seçim programında yer alan projelerin tek tek hayata geçirildiğini söyledi.

“Altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve günlük yaşamı kolaylaştıracak yasal düzenlemelerde önemli adımlar attık. Hiçbir projeyi yarım bırakmadık” diyen Üstel, hükümete yönelik karalama kampanyalarına rağmen Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yollarına kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Kendisinin ve ekibinin hesap veremeyeceği hiçbir konu bulunmadığını vurgulayan Üstel, Türkiye ile imzalanan ve imzalanacak protokollerle ülkeye değer katacak projelerin süreceğini belirtti.



Mart 2026’da yeni protokol

Üstel, Mart 2026’da Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir protokol imzalanacağını açıklayarak, bu anlaşma kapsamında yeni yatırımların ve stratejik projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

“UBP olarak seçimden hiçbir zaman korkmadık. Günü geldiğinde yine sandığa gideriz. UBP birinci parti olarak yoluna devam edecektir” diyen Üstel, hedeflerinin KKTC’nin güçlenmesi ve uluslararası görünürlüğünün artması olduğunu söyledi.

Fiber optik hamlesi: “Stratejik ve tarihi bir adım”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde fiber optik altyapı projesine değinen Üstel, ülkenin tamamına hızlı ve güvenli internet hizmeti götürüleceğini belirtti.

Projenin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda güvenlik ve altyapı açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Üstel, uygulama sürecinde eksiklik olması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Projeye yönelik “peşkeş” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Üstel, veri güvenliği konusunda herhangi bir risk bulunmadığını kaydetti.

“Karşımızda son 300 yılın en güçlü Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bu güçlü Türkiye ile kimse bize bir şey yapamaz. Fiber optik proje hayata geçecek ve KKTC bu alanda tarih yazacaktır” dedi.



Yargı reformu Meclis’e geliyor

29 milletvekili ile yargı reformunu Meclis’e taşıyacaklarını da açıklayan Üstel, reformun kaçınılmaz olduğunu belirtti. Yeni adliye binalarının yapıldığını, kadro eksikliklerinin giderileceğini ifade eden Üstel, reformun hukuk sistemini daha güçlü hale getireceğini söyledi.



“Tek derdimiz halkımıza hizmet”

Konuşmasının sonunda sosyal konut projeleri, kırsal kesim arsaları, altyapı yatırımları ve gençlere yönelik çalışmaların süreceğini belirten Ünal Üstel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bizim tek derdimiz halkımıza hizmet etmektir. Süremiz dolana kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Programın ardından Başbakan Ünal Üstel, Paşaköy’de düzenlenen iftar yemeğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilginin olduğu programda Üstel, halkla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi. İftar programı, birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.