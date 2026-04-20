Bakanlar Kurulu da çocuklar Başkanlığında temsili olarak toplandı.

Başbakan Üstel, ziyaret dolayısıyla yaptığı konuşmada, her yıl rutin bir şekilde ülkenin geleceğini şekillendirecek çocukları misafir ettiklerini vurguladı.

Üstel, çocukların ileride alacakları görevlerde ülkeyi ve siyaseti şekillendireceklerini belirterek, bugünden bilgi edinmelerinin önemine dikkat çekti.

Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini bu çerçevede Bakanlar Kurulu’nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Üstel, çocukların 23 Nisan Bayramı’nı kutladı.

Çocukların en iyi şekilde yetişmesine verdikleri önemi vurgulayan Üstel, önceliklerinin çocuklar olduğunu söyledi. Üstel, savaşlarda kaybedilen çocukları da andığı konuşmasında, dünyaya barışın en süratli şekilde gelmesi mesajı verdi.

-Başbakan koltuğunu Ela İnce'ye devretti

Temsili olarak Başbakan koltuğuna oturan Ela İnce de Başbakan Üstel’e çiçek takdim etti.

İnce, Başbakan olması durumunda KKTC’nin kendine yeten, üreten bir ülke olması, yatırımlar yapılması, yerli malın kullanımının teşvik edilmesi, güneş enerjisi üretilmesi, her eve ve okula hızlı internet sağlanması, ücretsiz kurslar verilmesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi ile yolların güvenli hale getirilmesi için çalışacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı koltuğuna oturan Yusufcan Alp, uçak fiyatlarının düşürülmesi ve turizm tanıtımının artırılması gerektiğini kaydetti.

Maliye Bakanlığını temsilen Salih Alp da, ülkede tasarruf yaparak her alana destek vereceğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan Hasan Basmaz, eğitimde İngilizceye ağırlık vereceğini, okullara yönelik yatırımların artırılarak daha modern hale getirileceğini anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturan Rüzgar Kudret de, gıda güvenliğine önem vererek üretime destek vereceğini, ormanları ve su kaynaklarını koruyacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Ceren Yılmış, tüm sektörlere destek vererek çalışma hayatını güvence altına alacağını ve herkesin refah içinde yaşaması için çaba göstereceğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna oturan Arda Palabıyık, toplu ulaşım, yollar ve altyapıya yatırım yapacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Roya Dalay, diğer ülkelerle diyalog kurarak halkın dünyaya açılımını sağlayacağını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Aziza Bobomuradova da, devlet dairelerindeki bekleme sürelerini azaltmak için dijital iyileştirmeler yapılacağını, adaya girişlerin denetleneceğini ve kötü niyetli kişilere taviz verilmeyeceğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı koltuğuna oturan Toprak Çınar İlpars, ülkede petrol bazlı enerjinin temiz enerjiye dönüştürülmesi ve ekonominin güçlendirilmesi için çalışacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturan Arif Behlül ise, tüm köylere mini hastane yapılacağını, gıda güvenliğinin sağlanacağını belirterek, “Sağlık beslenme ile başlar, bu yüzden sağlıklı toplum yaratmak için çalışırdım” dedi.

Ziyarette öğrencilere okul müdürü Gönül Özalp ile öğretmen Ayşe Yücel eşlik etti.