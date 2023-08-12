Başbakan Ünal Üstel, Serdarlı-Geçitkale Belediyesi tarafından 11-12-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan "6. Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali" açılışına katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, festivalde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin geleneklerinden biri olan, kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına çok önemli olan festivallerimiz, pandemi nedeniyle belli bir süredir yapılamamaktaydı. Sevinerek görüyorum ki, belediyelerimiz festivallerimizi birer birer yeniden hayata geçiriyor. Halkımızın bir araya gelmesini sağlayan, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmamıza vesile olan bu tip etkinlikleri büyük bir dayanışma örneği göstererek hayata geçiren herkese teşekkür ederim" dedi.