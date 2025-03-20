Üstel'e ziyaretinde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Görüşmede çevre ve sıfır atık konularında atılacak yeni adımlar ile iki ülke arasında gerçekleştirilecek projeler ele alındı.

Özellikle Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi kapsamında, KKTC'deki Güngör Düzenli Depolama Alanı ve transfer istasyonlarının geliştirilmesi gündeme gelirken, yeni ve hızla gelişen bölgelerde büyük bir ihtiyaç haline gelen kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi projeleri üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye ve KKTC'nin ortak atacağı adımlar masaya yatırıldı.

Görüşmede heyetler arası bir toplantı da gerçekleştirildi.