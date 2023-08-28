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Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la açılışını birlikte gerçekleştirecekleri Ankara Polatlı’daki büyük bir teknoloji üretim tesisinin açılış törenine katılmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Ünal Üstel bu akşam Ankara'ya gidiyor...

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