Başbakan Ünal Üstel, Türk Kızılayı’nın kuruluşunun 157’nci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında, “Savaşta, afette, salgında ve ihtiyaç duyulan her an, dünyanın dört bir yanında özveriyle görev yapan, tam 157 yıldır insanlığın umudu ve Türk milletinin vicdanı olan Türk Kızılay’ının onurlu yürüyüşünde emeği geçen tüm çalışanlarını, gönüllülerini ve bağışçılarını yürekten kutluyor, bu anlamlı kuruluşun nice yıllar boyunca insanlığa umut olmaya devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.