Başbakan Ünal Üstel açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıbrıslı Türklerin yaşadığı tüm kentlerde düzenleme kararı aldığımız, 1. Kentler ve Kültürler Buluşmalarımızın ilkini İstanbul’da gerçekleştirmiş durumdayız.

Muhteşem bir katılımla gerçekleşen etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu etkinliklerimiz; Kıbrıslı Türklere yaşadıkları dünya kentlerinde Kuzey Kıbrıs’ı yaşatmak, kültürümüzü yaşatmak, halkımızın kucaklaşmasını sağlamak ve sahip olmaktan onur duyduğumuz, bizi biz yapan Kıbrıslı Türk kimliğini nesilden nesile aktarmak için düzenlemeye başladık.

Bir ülkeyi var eden sadece ana karada yaşayan halkı değildir. Küreselleşen dünyada, farklı nedenlerden dolayı yurt dışında yaşamak zorunda kalan, diaspora dediğimiz yurt dışı Kıbrıslı Türkler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının gelişimi ve ilerlemesi adına son derece önemlidir.

Her biri, doğal ve fahri bir Kıbrıs Türk konsolosu gücüne sahip olan, başarılı iş insanlarımız, bilim insanlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi üzerinde en az ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız kadar etki yaratmaktadır.

Biz bu gücün farkındayız. Ama bu gücün sürdürülebilir olması için, diasporanızın, ülkelerinden, topraklarından ve kültürümüzden kopmamaları gerekmektedir.

İşte bu ve buna benzer etkinlikler, bu gönül bağlarının kopmaması, için son derece önemlidir.

Biz Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da yaşamak ve vatandaşlarımıza yaşatmak için orada bulunduk.

Yurtdışı Kıbrıslı Türklerin yıllardır ihmal edildiği aşikardır. Biz bunu değiştirmekte kararlıyız.

Görüşmek ve kucaklaşmanın yanında onların gerek sosyal gerek kültürel gerekse yasal yönden yaşadıkları sıkıntıların ortadan kaldırılması adına çalışmalar yapıyoruz.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin varanları ile bağlarını güçlendirmek, vatandaşlık haklarını tam manası ile kullanabilmelerinin önünü açmak, ülkenize yatırım yapmak isteyenlerin önünde duran bürokratik engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Kıbrıs Türkü artık yüzünü dünyaya dönmüş durumdadır. Ve bu süreçte hayati öneme haizdir.

Artık Kıbrıs’ta oturup birilerinin bizi anlamasını bekleyemeyiz. Proaktif şekilde yürütülecek diplomatik girişimler ortaya koymalıyız.

Dünyada sesimizi yükseltiyoruz. Avrupa’da ve Asya’da sesimizi yükseltiyoruz.

Yurt dışında yaşayan Türkler dünyadaki en güçlü sesimiz olma potansiyeline sahiptirler.

Dünyada nerede bulunurlarsa bulunsunlar, hangi kentte, hangi ülkede olurlarsa olsunlar Sesimizi dünyaya duyurma noktasında da harekete geçmelidir.

1.Kentler ve Kültürler buluşması etkinliği kapsamında düzenlediğimiz Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da yaşamak isimli resim sergimiz ve iftar etkinliğimiz, muhteşem bir ilkti. Devamı da gelecektir.

Kentler ve Kültürler Buluşması etkinliklerimizi, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yaşadığı tüm dünya kentlerinde tekrarlamaya, onlarla bir araya gelmeye, kucaklaşmaya devam edeceğiz.

Dünyanın en güçlü ülkeleri, diasporaları da en güçlü olan ülkelerdir. Nüfusumuzun iki katından fazla vatandaşımız dünyanın farklı ülkelerinde ve kentlerinde yaşam sürüyor.

Onların güçlenmesi KKTC’nin de dünya sahnesinde güçlenmesi demek. Onların vatanlarına dönüp yatırımlar yapmaları ekonomimiz için güç demek. Onları etkin noktalarda ilerlemesi, siyasetimizin etkili hale dönüşmesi demek. Bu gücümüzü harekete geçirecek ve geleceği nerde yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlarımızla inşa edeceğiz.

Etkinliğimizi katılımları ile onurlandıran, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve heyetine, Hükümet ortaklarımızın genel başkanlarına, milletvekillerimize, Ekonomik örgütler platformumuzun kıymetli başkan ve üyelerine, İstanbul’da yaşayan iş insanlarımıza, bilim insanlarımıza ve vatan gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum.

Etkinliğin düzenlenmesi için canla başla çalışan başbakanlık ekibimizi bu muhteşem organizasyondan dolayı kutluyorum.

Sergimize katkı sağlayan Kıbrıslı Fotoğraf Sanatçımız Sayın Mehmet Gökyiğit’e teşekkür ediyorum.

Tüm İslam aleminin, Türkiye’mizin ve vatandaşlarımızın ramazanlarını bir kez daha tebrik ediyorum."