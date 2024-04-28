Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nda sonuçlar belli oldu. Erhan Arıklı, YDP'nin yeniden genel başkanı seçildi.

İlk sonuçlara göre, Lefkoşa sandığında toplam 707 oy sayıldı; Erhan Arıklı 493 oy, Talip Atalay ise 203 oy aldı. 11 oy ise geçersiz sayıldı.

Girne sandığında 1024 oy sayıldı; Arıklı 691 oy, Atalay ise 320 oy aldı. 13 oy ise geçersiz sayıldı.

Lefke sandığında 62 oy sayıldı; Arıklı 49 oy aldı, Atalay ise 12 oy aldı; 1 oy da geçersiz sayıldı.

Gazimağusa sandığında 719 oy sayıldı; Arıklı 311 oy alırken, Atalay ise 401 oy aldı; 7 oy da geçersiz sayıldı.

İskele sandığında 311 oy sayıldı; Arıklı 225 oy, Atalay ise 81 oy aldı; 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Güzelyurt sandığında ise 298 oy sayıldı; Arıklı 152, Atalay da 138 oy aldı ve 8 oy geçersiz sayıldı.