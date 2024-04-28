Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 4'üncü Olağan Genel Kurultayında yeniden başkan seçilen Erhan Arıklı, zafer konuşması yaptı.

"Bu Kurultay YDP'nin yeniden doğuşu olacaktır" diyen Arıklı, kampanya süresi boyunca partisinin büyük bir enerji, sinerji ve tecrübe kazandığını söyledi.

Arıklı, "Özellikle kampanya döneminde birbirimize üzücü veya kırıcı şeyler söylemiş olabiliriz ama siyasette geçmişi geride bırakmak büyük bir erdemdir. Bu yarışmayı centilmence yürüten ve sonucu kabul eden Sevgili Genel Sekreterim, Lefkoşa Milletvekilim Sayın Talip Atalay'a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Arıklı, Milletin Partisi ile 5 Mayıs'ta birleşileceğini de söyledi.

Arıklı, "Kaybeden olmadı, kazananı sadece YDP olan bir Kurultay yaşadık. Her şey geride kaldı... Yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfa da YDP'nin yeniden doğuşu olacak" açıklamasını yaptı.

Yarışı kaybeden Talip Atalay ise Arıklı'nın "bu Kurultay YDP'nin yeniden doğuşu olacaktır" ifadelerine katıldığının altını çizerek, herkese teşekkür etti.