Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Örgütü’nün düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Başbakan Ünal Üstel, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın da katıldığı organizasyonda Üstel, partililere seslenerek seçim sürecine dair net mesajlar verdi.

Başbakan Üstel, "Bu seçim, kader seçimidir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar asla yalnız değildir. El ele, kol kola bu seçimi kazanacağız" diyerek partisinin seçim sürecindeki kararlılığını vurguladı.

UBP’nin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğini belirten Üstel, partililerin seçim için tam destek vermesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü bir geleceğe ilerlediğini dile getiren Başbakan Üstel, UBP’nin bu süreçte en büyük desteği sağlayacağını belirtti.

İftar yemeğinde partililerden büyük destek gören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, bu birlikteliğin seçim sürecinde en büyük motivasyon kaynağı olacağını belirterek, birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.